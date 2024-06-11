الميزانية الجديدة تفصل الشباب السعودي عن نجم بنفيكا

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

رفا سيلفا - بنفيكا

أتم نادي الشباب السعودي اتفاقه مع رافا سيلفا لاعب بنفيكا البرتغالي.

وينتهي تعاقد سيلفا مع بنفيكا بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الشباب توصل إلى اتفاق مع رافا سيلفا لضمه في عقد لمدة 3 سنوات.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اعتماد الميزانية الجديدة في 1 يوليو، يؤجل إتمام صفقة انتقال سيلفا إلى الشباب بشكل رسمي.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن رافا سيلفا رفض عروضا مغرية من الدوري التركي انتظارا لإتمام التعاقد مع الشباب.

المهاجم البرتغالي صاحب الـ31 عاما يلعب ضمن صفوف بنفيكا منذ صيف 2016 قادما من سبورتنج براجا.

رافا سيلفا شارك مع بنفيكا خلال 326 مباراة وسجل 94 هدفا وصنع 79 آخرين في مختلف المسابقات.

وفاز سيلفا مع بنفيكا بـ7 ألقاب أبرزهم 3 بطولات للدوري المحلي البرتغالي.

كما توج سيلفا مع منتخب البرتغال بلقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

نادي الشباب بنفيكا رافا سيلفا
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