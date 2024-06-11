كرة سلة - الأخضر يتقدم في السلسلة مجددا.. الاتحاد يقلب النتيجة ويهزم الأهلي

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 22:25

كتب : محمد سمير

ديكسون - عمر طارق - الاتحاد ضد الأهلي كرة سلة

تقدم الاتحاد السكندري في سلسلة نهائي دوري كرة السلة بالتفوق على الأهلي في المباراة الثالثة.

ويقام النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب، والنتيجة حتى الآن تقدم الاتحاد 2-1، على أن تقام المباراة الرابعة مساء بعد غدا الخميس.

ونجح الاتحاد في قلب الطاولة بعد تقدم الأهلي أغلب فترات المباراة، وخطف الفوز في الثواني الأخيرة بنتيجة 80-78 لصالح الأخضر السكندري.

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وكان الأهلي متفوقا في الفترة الأولى من المباراة وتقدم بنتيجة 28-13.

ونجح الاتحاد في تقليص النتيجة بالفترة الثانية التي انتهت بتقدم الأهلي 43-38.

وشهدت الفترة الثالثة تفوق لاعبي الأهلي وتوسيع الفارق إلى 10 نقاط قبل دقيقتين ونصف من النهاية، لكن قلّص لاعبو الاتحاد النتيجة إلى 63-55 مع نهاية الفترة الثالثة.

وشهد اللقاء التعادل الأول قبل ثواني من منتصف الفترة الرابعة عندما تعادل الاتحاد 69-69.

وتقدم الأهلي مجددا بثلاثية من عمرو الجندي لتصبح النتيجة 72-69.

ونجح ديكسون محترف الاتحاد في قيادة فريقه للفوز بتسجيل 8 نقاط متتالية ليتقدم الأخضر 77-74.

وقلّص الأهلي الفارق قبل 44 ثانية من النهاية لتصبح 79-78 لصالح الاتحاد.

وفشل الأهلي في تحقيق التقدم مجددا ليخطف الاتحاد الفوز بنتيجة 80-78.

وبذلك يكفي الاتحاد السكندري الفوز في مباراة الخميس من أجل حسم اللقب الغائب منذ نسخة 2020.

أما الأهلي فلا بديل عن فوزه بمباراتين متتاليتين من أجل حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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