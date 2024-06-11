ميكالي: حان الوقت لتسهيل مهمة المنتخب الأولمبي.. وهذا موقفنا من ضم صلاح

طالب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الأندية بتسهيل مهمته.

وتسمح اللوائح للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن إلى قوائمها.

وقال ميكالي عبر أون تايم سبورتس: "خضنا معسكرا جيدا ولعبنا أمام منتخب كوت ديفوار الذي لعب مباريات قوية ضد العراق وفرنسا".

وأضاف "هناك من 5 إلى 6 أسماء سنختار من بينهم الثلاثي فوق السن لخوض أولمبياد باريس. محمد صلاح اسم كبير ويمكنه التواجد في أي قائمة بالعالم".

وتابع " لا أريد الإفصاح عن أسماء اللاعبين في الوقت الحالي تحسبا لأي ظروف أو مستجدات على غرار إصابة مصطفى محمد ونحن لا نعلم متى سيعود، هناك أشياء تحدث قد تعيد حساباتنا خاصة أن مازال أمامنا الوقت الكافي لاتخاذ القرار".

وأتم "بانضمام كوكا وإبراهيم عادل والثلاثي فوق السن إلى صفوفنا سنكون فريقا قويا. نعمل في الوقت الحالي على التنسيق مع الأندية بشأن استدعاء اللاعبين. المنتخب الأولمبي لم يقف في وجه أي ناد بشان انضمام لاعبيه والآن حان الوقت لتسهيل مهمته خاصة أنه يمثل مصر في بطولة عالمية".

وكرر منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره الإيفواري وديا تحضيرا لأولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل محمود صابر هدفي منتخب مصر الأولمبي في شباك كوت ديفوار قبل أن يقلص الضيوف النتيجة في اللحظات الأخيرة.

وكان منتخب مصر فاز على الأفيال بنتيجة 1-0 الجمعة استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.