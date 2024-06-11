عودة بعد 12 عاما.. الكويت تتأهل إلى كأس آسيا

تأهل منتخب الكويت إلى كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية رسميا.

جاء ذلك بفضل انتصار المنتخب الكويتي على أفغانستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب صباح السالم.

وأقيمت المباراة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف المباراة الوحيد، عيد الرشيدي في الدقيقة 81.

كما أن انتصار قطر على الهند بهدفين لهدف في الوقت ذاته ساهم في تأهل الكويت.

وانتهت تلك المرحلة من التصفيات بتصدر قطر للمجموعة الأولى بـ16 نقطة يليه الكويت بسبع نقاط.

فيما احتل منتخب الهند المركز الثالث بخمس نقاط بفارق الأهداف عن أفغانستان.

وغاب منتخب الكويت عن المشاركة في آخر بطولتين من كأس آسيا 2019 و2023 بعد آخر تواجد في نسخة 2015.

إذ أنه خلال الأول تم استبعاده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية.

أما في كأس آسيا 2023 فلم يستطع التأهل من التصفيات.

يذكر أن منتخب الكويت سبق وتوج باللقب الآسيوي مرة وحيدة كانت في البطولة التي أقيمت على أرضه سنة 1980.