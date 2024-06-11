تحضيرا لـ أولمبياد باريس.. منتخب مصر الأولمبي يكرر الفوز على كوت ديفوار بثنائية محمود صابر

كرر منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره الإيفواري وديا تحضيرا لأولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل محمود صابر هدفي منتخب مصر الأولمبي في شباك كوت ديفوار قبل أن يقلص الضيوف النتيجة في اللحظات الأخيرة.

وكان منتخب مصر فاز على الأفيال بنتيجة 1-0 الجمعة استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر الأولمبي المباراة بضغط هجومي على مرمى كوت ديفوار بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وسدد محمد شحاتة تسديدة قوية مرت بجوار مرمى منتخب كوت ديفوار بقليل.

ونجح محمود صابر في تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر الأولمبي بعد تسديدة قوية اصطدمت بمدافع كوت ديفوار وسكنت الشباك في الدقيقة 16.

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جووووووووووووووووول



تصويبة محمود صابر تمنح منتخب مصر الأولمبي الهدف الأول في مواجهة كوت ديفوار🔥🔥 pic.twitter.com/L5qoWQONaW — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 11, 2024

ومرر محمد شحاتة تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 18 حولها محمود صابر بنجاح في الشباك ليسجل الهدف الثاني في شباك منتخب كوت ديفوار.

وأهدر بلال مظهر عبد الرحمن فرصة تسجيل الهدف الثالث بغرابة شديدة بعد ضربة رأسية مرت بجوار المرمى.

وقلص منتخب كوت ديفوار النتيجة وسجل هدف تقليص الفارق بعد متابعة جيدة للكرة المرتدة من حمزة علاء في الدقيقة الرابعة من القوت بدل الضائع.

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