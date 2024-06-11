تصفيات كأس العالم - المرشح لدعم دفاع الأهلي.. يوسف أيمن يسجل في فوز قطر على الهند

قاد يوسف أيمن مدافع منتخب قطر بلاده للفوز على الهند بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى النقطة 16 في صدارة المجموعة بعد مرور 6 جولات من التصفيات. بفارق 9 نقاط عن منتخب الكويت صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد منتخب الهند عند النقطة 5 في المركز الرابع والأخير.

تقدم منتخب الهند في الدقيقة 37 بهدف مفاجئ، قبل أن يتعادل منتخب قطر عن طريق المدافع ذو الأصول المصرية يوسف أيمن في الدقيقة 73 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

ثم سجل أحمد الراوي هدف فوز قطر في الدقيقة 85.

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ويعد يوسف أيمن أحد المرشحين للانضمام للأهلي في الموسم المقبل.

وهو مدافع قطري يحمل الجنسية المصرية، وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن وصول الأهلي لمراحل متقدمة مع نادي الدحيل لضم يوسف أيمن في الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب يرحب بعرض الأهلي وموافق على الانتقال.

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري أحد الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم صفوف الفريق بعدما نال إعجاب لجنة التخطيط بالنادي".

وتابع "اللاعب يملك خبرات جيدة ويحمل الجنسية المصرية ولن يحصل على مقعد لاعب أجنبي. الأقرب ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند باحقية الشراء".

ويملك يوسف أيمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة.

وكانت قنوات الكأس القطرية قد ذكرت أن يوسف أيمن قريب من الانتقال للنادي الأهلي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه خاصة مع تبقي موسم وحيد في عقد محمد عبد المنعم المدافع الدولي بصفوف الفريق.

المدافع صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر في عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

وخاض أيمن تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن أيضا لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.