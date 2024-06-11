مران الزمالك - تدريبات تأهيلية.. وجوميز يعقد جلسة خاصة مع الونش وشيكابالا

خاض لاعبو الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي.

ويواصل الزمالك تحضيراته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

واستمرت هذه الفقرة لمدة 15 دقيقة تقريباً، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال وإشراف خاص من جوميز.

وأدى لاعبو الفريق العديد من التدريبات التأهيلية الخاصة بتقوية العضلات بالإضافة إلى تدريبات بدنية وفقاً للبرنامج الموضوع لتجهيزهم للمباراة المقبلة.

كما قام جوميز، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة تدريبات خططية،وتولى جوميز وأحمد مجدي المدرب المساعد قيادة مجموعة، في حين قاد أندري بيكي المدرب العام للمجموعة الثانية، وتم تدريب اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

فيما انتظم محمد صلاح وأحمد رفاعي ثنائي الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

جاء ذلك عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وكان محمد صلاح يعاني من إصابة خفيفة في الركبة بينما كان يعاني أحمد رفاعى من إجهاد في العضلة الخلفية.

وشارك محمد صلاح وأحمد رفاعي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفقرة التأهيلية بجانب الجزء الخططي والتقسيمة الفنية.

جلسة خاصة مع شيكابالا والونش

عقد جوميز جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الأبيض على هامش خوضهما البرنامج التأهيلي الموضوع لهما داخل ملعب النادي مساء اليوم الثلاثاء.

واطمأن جوميز من "شيكابالا" و "الونش" على الحالة الطبية الخاصة بهما في ظل خوض الثنائي للتدريبات التأهيلية خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، ويتابع المدير الفني التقرير الخاص بهما بشكل مستمر من خلال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، بينما يواصل الونش برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

كما أدى محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ثلاثي حراسة مرمى الفريق، تدريبات قوية،وخاض الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية المتنوعة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على جوانب خاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.