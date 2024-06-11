إنتر ميلان يجدد تعاقد باريلا

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا

أعلن إنتر ميلان اليوم الثلاثاء رسميا تجديد تعاقد لاعب خط وسط الفريق نيكولو باريلا لثلاث سنوات.

وكان تعاقد باريلا الماضي ينتهي في صيف عام 2026، ولكن النيراتزوري استطاع مده حتى عام 2029.

ومن المتوقع الآن أن يعلن إنتر خلال أيام تجديد تعاقد مدربه سيموني إنزاجي بالإضافة لمهاجمه لاوتارو مارتينيز.

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وانضم باريلا إلى إنتر قادما من كالياري في صيف عام 2020.

وخاض اللاعب صاحب الـ27 عاما مع النيراتزوري 235 مباراة سجل خلالهم 22 هدفا وصنع 51 آخرين.

ومع منتخب إيطاليا ارتدى باريلا قميص الأتزري 53 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع مثلهم.

ويتواجد باريلا مع منتخب إيطاليا حاليا الذي يستعد لخوض منافسات يورو 2024 في ألمانيا.

ويلعب منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية بجوار كل من ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا.

وفي سياق آخر في إيطاليا أعلن يوفنتوس رحيل لاعبه كايو جورج صاحب الـ22 عاما ليعود إلى موطنه البرازيل لينضم إلى صفوف كروزيرو.

وانضم كايو جورج إلى يوفنتوس قادما من سانتوس في عام 2021.

باريلا إنتر ميلان
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