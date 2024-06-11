مران الأهلي – تدريبات فنية وبدنية استعدادا للقاء فاركو

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 20:22

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل الأهلي تدريباته اليومية استعدادا للقاء فاركو في الدوري المصري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وأقيم المران في ملعب مختار التتش بمقر الأهلي بالجزيرة.

وكان الفريق حصل على راحة سلبية من المران أمس الإثنين.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة ببرنامج الفريق.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية وأدى علي معلول الظهير الأيسر للفريق جلسة تدريبية في الجيمانزيوم.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 15 مباراة.

فيما يأتي فاركو في المركز الـ16 بـ21 نقطة من 23 مباراة خاضها.

وستقام المباراة في ملعب برج العرب يوم الجمعة المقبلة في السابعة مساء.

الأهلي فاركو
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