انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (78)-(80) الاتحاد.. الأخضر يتقدم مجددا

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - إيهاب أمين

يلعب فريق الأهلي أمام الاتحاد السكندري في ثالث جولات سلسلة نهائي دوري السوبر المصري.

ونجح الاتحاد في الفوز بالمباراة الأولى، قبل أن يعادل الأهلي السلسلة بالانتصار.

لمشاهدة المباراة من هنا

-----------------------

نهاية المباراة والاتحاد السكندري يفوز 80-78

ق0:06 تيرن أوفر من الاتحاد وعمرو الجندي يهدر التقدم للأهلي

ق00:44 تقدم الاتحاد 79-78 ووقت مستقطع

ق2:22 ديكسون يشتعل وثلاثية جديدة 77-74

ق3:30 تعادل جديد 74-74

ق4:00 ثلاثية ديكسون 74-72 للأهلي

ق5:54 التعادل الأول 69-69

ق7:24 تفوق للأخضر في الفترة الرابعة والنتيجة 64-63 (نقطة للأهلي مقابل 8 للاتحاد)

ق8:09 تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط 64-61

ق9:25 ثلاثية من يوسف شحاتة والنتيجة 63-58

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 63-55

ق00:23 الاتحاد يقلص الفارق 60-55

ق2:30 تقدم الأهلي 60-50

ق4:30 تسجيل 8 نقاط متتالية والفارق يتقلص 53-48

ق6:17 ثلاثية من براندون والأهلي يوسع الفارق إلى 53-40

الفترة الثالثة

استراحة

ق0:00 نهاية الفترة الثانية بنتيجة 43-38 لصالح الأهلي

ق0:15 ثلاثية من مروان سرحان والنتيجة 43-37

ق1:50 الفارق يتقلص أمام الاتحاد 38-32

ق3:10 ثلاثية من عمر عزب وتقدم الأهلي 38-27

ق4:00 ثلاثية من ديكسون والنتيجة 33-26 للأهلي

ق4:45 الاتحاد يقلص الفارق والنتيجة 33-21 لصالح الأهلي

الفترة الثانية

ق0:00 نهاية الفترة الأولى 28-13 لصالح الأهلي

ق2:45 ثلاثية من مهيب توسع الفارق 23-8 لصالح الأهلي

ق5:30 تقدم الأهلي 13-6

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الاتحاد دوري السلة
نرشح لكم
كرة سلة - الأخضر يتقدم في السلسلة مجددا.. الاتحاد يقلب النتيجة ويهزم الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 11 يونيو - مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار.. ونهائي دوري السلة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويعادل النتيجة في سلسلة نهائي الدوري مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (83)-(79) الاتحاد.. فوز الأحمر مواعيد مباريات الأحد 9 يونيو 2024.. تونس والسنغال يلعبان خارج أرضهما بتصفيات المونديال كرة سلة - الاتحاد يحسم المباراة الأولى بفوز مثير على الأهلي في نهائي دوري السوبر انتهت كرة سلة - الاتحاد (71)-(69) الأهلي.. نهائي دوري السوبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-6-2024 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والاتحاد.. مصر الأولمبي والتصفيات
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأربعاء 12 يونيو - دورة الترقي للممتاز 35 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه: أتعرض للظلم الإعلامي.. وهذا ما حدث بين حسام حسن وصلاح 9 ساعة | منتخب مصر
الدرندلي: حسام حسن تشاور مع صلاح عن إمكانية تغييره أمام غينيا بيساو 10 ساعة | منتخب مصر
ذا أثليتك: استمرار تين هاج في تدريب مانشستر يونايتد.. ومفاوضات لتجديد تعاقده 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس العالم - بالعلامة الكاملة.. الكعبي يقود المغرب لاكتساح الكونغو بسداسية 10 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بمشاركة مابولولو.. أنجولا تتعادل مع الكاميرون 10 ساعة | الكرة الإفريقية
يورو 24 هل مستعدة لقدومه؟ رونالدو يسجل هدفين في انتصار البرتغال الثلاثي على أيرلندا 10 ساعة | ألمانيا 2024
تصفيات كأس العالم - منتخب الأردن يفوز على السعودية ويخطف صدارة المجموعة السابعة 10 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل