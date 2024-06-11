انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (78)-(80) الاتحاد.. الأخضر يتقدم مجددا

يلعب فريق الأهلي أمام الاتحاد السكندري في ثالث جولات سلسلة نهائي دوري السوبر المصري.

ونجح الاتحاد في الفوز بالمباراة الأولى، قبل أن يعادل الأهلي السلسلة بالانتصار.

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نهاية المباراة والاتحاد السكندري يفوز 80-78

ق0:06 تيرن أوفر من الاتحاد وعمرو الجندي يهدر التقدم للأهلي

ق00:44 تقدم الاتحاد 79-78 ووقت مستقطع

ق2:22 ديكسون يشتعل وثلاثية جديدة 77-74

ق3:30 تعادل جديد 74-74

ق4:00 ثلاثية ديكسون 74-72 للأهلي

ق5:54 التعادل الأول 69-69

ق7:24 تفوق للأخضر في الفترة الرابعة والنتيجة 64-63 (نقطة للأهلي مقابل 8 للاتحاد)

ق8:09 تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط 64-61

ق9:25 ثلاثية من يوسف شحاتة والنتيجة 63-58

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 63-55

ق00:23 الاتحاد يقلص الفارق 60-55

ق2:30 تقدم الأهلي 60-50

ق4:30 تسجيل 8 نقاط متتالية والفارق يتقلص 53-48

ق6:17 ثلاثية من براندون والأهلي يوسع الفارق إلى 53-40

الفترة الثالثة

استراحة

ق0:00 نهاية الفترة الثانية بنتيجة 43-38 لصالح الأهلي

ق0:15 ثلاثية من مروان سرحان والنتيجة 43-37

ق1:50 الفارق يتقلص أمام الاتحاد 38-32

ق3:10 ثلاثية من عمر عزب وتقدم الأهلي 38-27

ق4:00 ثلاثية من ديكسون والنتيجة 33-26 للأهلي

ق4:45 الاتحاد يقلص الفارق والنتيجة 33-21 لصالح الأهلي

الفترة الثانية

ق0:00 نهاية الفترة الأولى 28-13 لصالح الأهلي

ق2:45 ثلاثية من مهيب توسع الفارق 23-8 لصالح الأهلي

ق5:30 تقدم الأهلي 13-6

الفترة الأولى

انطلاق المباراة