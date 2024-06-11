اتحاد الكرة يكشف عن الملعب الذي يستضيف السوبر الإفريقي حال إقامته في مصر

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 19:33

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد في مواجهة مع محمد عبد المنعم خلال لقاء الأهلي ضد الزمالك

لم يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مصير مكان إقامة مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بطل الكونفدرالية.

وكشف إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن الاستقرار على إقامة المباراة باستاد العاصمة الإدارية.

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وقال إيهاب الكومي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لم نتحدث مطلقا حتى الآن في إمكانية إقامة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري خارج مصر حال وافق فيفا على ذلك كما يشاع".

وتابع "أقيم عدد من البطولات في الإمارات والسعودية خلال السنوات الأخيرة ولاقت استحسان كبير من الجماهير".

وشدد إيهاب الكومي "نأمل للترويج للدوري في الخارج أيضا".

أما عن السوبر الإفريقي فأوضح "أشرف صبحي تقدم بطلب لاستضافة مواجهة الأهلي والزمالك على استاد العاصمة الإدارية ليكون افتتاحا رسميا للملعب وخاطبنا كاف بذلك".

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته "لكن لم نتلق ردا نهائيا من الاتحاد الإفريقي حتى الآن".

وكشف حسن القماح رئيس القطاع التجاري وحقق البث بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم حسم مكان إقامة السوبر الإفريقي حتى الآن.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحال لم يتلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عرضا مناسبا يقام السوبر الإفريقي بشكل طبيعي في مصر إذ يُلعب السوبر على أرض حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ونفى تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي نية بلاده في التقدم باستضافة النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.

وكان اتحاد العاصمة قد توج بالنسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بهدف دون مقابل.

وارتبط اسم دولة الكويت باستضافة النسخة المقبلة بين الأهلي والزمالك لكن دون أي إعلان رسمي حتى الآن.

وسبق وأن أقيمت البطولة خارج قارة إفريقيا أربع مرات من قبل بينهم ثلاثة على التوالي في قطر.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي برصيد 8 مرات كأكثر الأندية تحقيقا للقب.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بأربعة ألقاب.

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