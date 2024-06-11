عودة لوك شو وستونز لمران إنجلترا قبل افتتاح يورو 2024

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 19:14

كتب : FilGoal

لوك شو وداني ويلباك - برايتون ومانشستر يونايتد

عاد لوك شو وجون ستونز لاعبي منتخب إنجلترا إلى مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قبل أيام قليلة من بدء مشوارهم في يورو 2024.

لوك شاو

النادي : مانشستر يونايتد

جون ستونز

النادي : مانشستر سيتي

إنجلترا

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم أن جميع لاعبي منتخب إنجلترا الـ26 شاركوا في المران الذي أقيم في مدينة جينا الألمانية.

وكان ستونز أصيب في المباراة الودية التي جمعت إنجلترا مع أيسلندا يوم الجمعة الماضية واضطر لعدم إكمال المباراة.

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أما لوك شو فهو لم يلعب أي مباراة منذ شهر فبراير الماضي مع ناديه مانشستر يونايتد أو منتخب إنجلترا ومنذ ذلك الوقت فهو يخوض تدريبات فردية.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بجوار كل من الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

ويبدأ منتخب إنجلترا مشواره في البطولة ضد صربيا في 16 يونيو الجاري ثم يلاقي الدنمارك بعد ذلك بأربعة أيام.

ويختتم الأسود الثلاثة مشوارهم بملاقاة سلوفينيا في 25 يونيو.

لوك شو جون ستونز إنجلترا يورو 2024
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