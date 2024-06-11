نادي النجوم يخاطب اتحاد الكرة لعدم منح بيراميدز رخصة المشاركة في بطولات إفريقيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 18:50

كتب : أحمد الخولي

نادي النجوم

تقدم نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يخاطبه خلالها بعدم منح نادي بيراميدز ترخيص المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل.

وذلك بسبب عدم حصول نادي النجوم على باقي مستحقات صفقة انتقال محمود صابر من صفوفه إلى بيراميدز.

وجاء بيان النجوم كالآتي: "تقدم نادي النجوم اليوم “الثلاثاء” بمذكرة رسمية الى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي بيراميدز ، وذلك لعدم إلتزامه بتنفيذ القرار الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم رقم (2569) بتاريخ 22 يونيو 2023 ، بشأن المبالغ المستحقة لنادي النجوم".

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"ويطالب نادي النجوم بتطبيق اللوائح والنصوص الخاصة بعدم منح الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية لنادي بيراميدز والتي تمنع نادي مدين لأندية أخرى من الحصول على الترخيص ما لم يسدد المديونية المقررة (لائحة التراخيص بالكاف)".

"ويطالب نادي النجوم من الإتحاد المصري لكرة القدم سرعة إلزام نادي بيراميدز بالسداد خلال 5 أيام ، أو تطبيق ما جاء بشروط الترخيص الخاص بالمشاركات الإفريقية".

"ويؤكد نادي النجوم بأنه في حال تطبيق اللوائح بعدم منح الترخيص لنادي بيراميدز وهو أمر لائحي يترتب عليه إعادة ترتيب الأندية صاحبة الحق بالمشاركة في البطولات الإفريقية".

نادي النجوم بيراميدز الدوري المصري
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