تشكيل المنتخب الأولمبي - أسامة فيصل يقود الهجوم وثلاثي الزمالك أساسي أمام كوت ديفوار

دفع روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بـ أسامة فيصل في هجوم الفريق في مواجهة كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد كوت ديفوار، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالآتي:

المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – حسام عبد المجيد – عمر فايد – كريم الدبيس

الوسط: محمود صابر – محمد شحاتة – زياد كمال

الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد نديم - محمد مغربي – محمود جهاد – محمد حمدي – محمد طارق – علي يحيى – بلال مظهر – علي زعزع – عمر الساعي – إياد العسقلاني – أحمد نادر حواش – محمد أحمد السيد – أحمد سيد عبد النبي

وتعد هذه المباراة هي الودية الثانية ضد كوت ديفوار بعد المواجهة الأولى قبل أيام والتي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.