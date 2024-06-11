تصفيات كأس العالم - بمشاركة ياسر حمد وغياب أبو علي.. أستراليا تفوز على فلسطين بخماسية

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 18:03

كتب : FilGoal

ياسر حمد - منتخب فلسطين

حقق منتخب أستراليا فوزا عريضا على حساب نظيره منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفاز منتخب أستراليا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-0 في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للتصفيات.

وشهد تشكيل منتخب فلسطين الأساسي تواجد ياسر حمد لاعب الزمالك بعد أن جلس على دكة البدلاء في المباراة الماضية.

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فيما غاب وسام أبو علي عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة خلال مواجهة لبنان.

الفوز رفع رصيد منتخب أستراليا إلى 18 نقطة منفردا بالصدارة، فيما توقف رصيد منتخب فلسطين عند 8 نقاط في المركز الثاني.

منتخبا أستراليا متصدر المجموعة التاسعة وفلسطين الوصيف ضمنا المشاركة في كأس آسيا والتأهل للدور المقبل من تصفيات كأس العالم 2026.

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وصف المباراة

بدأ منتخب أستراليا المباراة بهجوم ضاغط على مرمى منتخب فلسطين بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسجل كوسيني ينجي هدف التقدم لمنتخب أستراليا عند الدقيقة الخامسة من المباراة من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تدخل من ياسر حمد على لاعب أستراليا.

وأضاف أدم تاجارت الهدف الثاني لصالح منتخب أستراليا عند الدقيقة 26، قبل أن يضيف كوسيني الهدف الثالث في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم الكانجارو بنتيجة 3-0.

وعزز مارتن بويل تقدم منتخب أستراليا وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 53.

وحصل منتخب أستراليا على ركلة جزاء مجددا ونجح نيستوري إرانكوندا في تسديدها بنجاح في الدقيقة 87.

فلسطين أستراليا ياسر حمد
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