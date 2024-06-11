استقالة كوبر من تدريب سوريا بعد الخسارة بخماسية أمام اليابان

تقدم هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا باستقالته من قيادة الفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام اليابان.

وخسر منتخب سوريا أمام اليابان بخمسة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الأرجنتيني كوبر استقالته خلال المؤتمر الصحفي التالي للمباراة.

وتجمد رصيد سوريا عند 7 نقاط في المركز الثالث بينما ينفرد اليابان بالعلامة الكاملة في الصدارة برصيد 18 نقطة.

وصرح كوبر بالمؤتمر الصحفي قائلا: "كنت سعيدا جدا بالعمل مع هؤلاء اللاعبين ولكن أعتقد أن هذه المباراة هي نهاية المرحلة بالنسبة لي".

ويضم الجهاز الفني لمنتخب سوريا كل من محمود فايز المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

وبذلك يكون منتخب اليابان قد تغلب على سوريا بخمسة أهداف دون مقابل ذهابا وإيابا.

وتولى كوبر قيادة منتخب سوريا في فبراير 2023 ولمدة 18 مباراة.

وحقق المدرب الأرجنتيني الفوز في خمس مباريات وتعادل مثلهم بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

وودع منتخب سوريا منافسات كأس آسيا الأخيرة من دور ثمن النهائي.