فيديو في الجول - معجزة كيم فيلفورت.. قصة مأساوية لصاحب هدف تتويج الدنمارك في يورو 92

تاريخ يعرفه الجميع عندما فاز منتخب الدنمارك ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 1992 في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كرة القدم.

معجزة حققها منتخب الدنمارك الذي كان خارج البطولة في الأساس، قبل أن يشارك ويحقق اللقب.

هذا ما يعرفه الجميع، لكن ما لا يعرفه الكثير هو حكاية كيم فيلفورت صاحب هدف تتويج الدنمارك بالبطولة وقصته المأساوية.

ويقدم لكم FilGoal.com قصة كيم فيلفورت مع الدنمارك في يورو 1992.

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