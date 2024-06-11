يد - حارس منتخب مصر ينضم لهامبورج الألماني
الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 17:16
كتب : FilGoal
أعلن نادي هامبورج يوم الثلاثاء ضم محمد عصام الطيار حارس منتخب مصر لكرة اليد قادما من فريق بالنجين فايلشتيتن.
الطيار تألق في صفوف بالنجين فايلشتيتن الموسم الماضي، وكان ثاني أفضل الحراس بالدوري الألماني من حيث نسبة التصديات.
ووقع الطيار على عقد يربطه بهامبورج لمدة موسمين.
وأفاد نادي هامبورج في بيان: "نجحنا في ضم الحارس المصري البالغ من العمر 28 عامًا لتقوية فريقنا في مركز حراسة المرمى".
وأضاف البيان "الطيار كان أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الألماني الموسم المنصرم، ونحن نتطلع إلى رؤيته وهو يرتدي قميص هامبورج".
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يذكر أن هامبورج أنهى الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز العاشر.
بينما احتل فريق بالنجين فايلشتيتن المركز الأخير.
جدير بالذكر أن الطيار انتقل من صفوف لايبزيج إلى بالنجين فايلشتيتن الصيف الماضي.
ولعب محمد عصام في صفوف لايبزيج منذ يناير 2022 قادما من الأهلي.