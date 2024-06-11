فيرناندو توريس يتولى منصبا جديدا في أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

فيرناندو توريس يحتفل مع جمهور أتليتكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي

أعلن نادي أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء تعيين فرناندو توريس كمدير فني للفريق الرديف.

وكان توريس - 40 عاما - مدربا لفريق شباب أتليتكو مدريد.

وقال توريس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هذه المهمة بمثابة تحدي جديد بالنسبة لي".

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ولعب توريس مرتين مع أتليتكو مدريد الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

وارتدى توريس قمصان ليفربول وتشيلسي وميلان.

وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع تشيلسي، كما حصد لقب الدوري الأوروبي مع أتليتكو مدريد.

على الصعيد الدولي، فاز فيرناندو مع إسبانيا بيورو 2008 و2012، وكأس العالم 2010.

فيرناندو توريس أتليتكو مدريد
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