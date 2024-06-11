إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا

شدد أندريس إنييستا لاعب نادي الإمارات على رغبته في انضمام محمد صلاح لاعب برشلونة لبرشلونة في وقت سابق.

محمد صلاح النادي : ليفربول أندرس إنييستا النادي : نادي الإمارات برشلونة

وحل إنييستا ضيفا على بودكاست Vamos La liga على يوتيوب.

وقال إنييستا عند سؤاله عن لاعب تمنى انضمامه لبرشلونة من الدوري الإنجليزي: "التعاقد مع محمد صلاح كان سيكون مميزا".

إنييستا لعب لبرشلونة منذ عام 2002 حتى رحيله في 2018.

بعد رحيله انضم إنييستا للدوري الياباني عبر فيسيل كوبي قبل التوقيع لفريق الإمارات في بداية الموسم المنقضي.

صاحب الـ 40 عاما هبط مع فريقه لدوري الدرجة الثانية الإماراتي بنهاية الموسم.

ولعب إنييستا 23 مباراة مع الإمارات منذ بداية الموسم وخلالها سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد.