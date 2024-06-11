إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا
الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 16:41
كتب : FilGoal
شدد أندريس إنييستا لاعب نادي الإمارات على رغبته في انضمام محمد صلاح لاعب برشلونة لبرشلونة في وقت سابق.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
أندرس إنييستا
النادي : نادي الإمارات
وحل إنييستا ضيفا على بودكاست Vamos La liga على يوتيوب.
وقال إنييستا عند سؤاله عن لاعب تمنى انضمامه لبرشلونة من الدوري الإنجليزي: "التعاقد مع محمد صلاح كان سيكون مميزا".
إنييستا لعب لبرشلونة منذ عام 2002 حتى رحيله في 2018.
بعد رحيله انضم إنييستا للدوري الياباني عبر فيسيل كوبي قبل التوقيع لفريق الإمارات في بداية الموسم المنقضي.
صاحب الـ 40 عاما هبط مع فريقه لدوري الدرجة الثانية الإماراتي بنهاية الموسم.
ولعب إنييستا 23 مباراة مع الإمارات منذ بداية الموسم وخلالها سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد.
نرشح لكم
يورو 2024 – بلجيكا.. هل انتهى عصر إصدار المجلات؟ فيديو في الجول - معجزة كيم فيلفورت.. قصة مأساوية لصاحب هدف تتويج الدنمارك في يورو 92 فيرناندو توريس يتولى منصبا جديدا في أتليتكو مدريد سكاي: هوملز يشترط رحيل مدرب دورتموند لتجديد عقده رغم اهتمام العديد من الفرق.. رومانو: سيسكو قرر البقاء في لايبزج كلوزه يخوض تجربته التدريبية الأولى في ألمانيا مواعيد مباريات الثلاثاء 11 يونيو - مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار.. ونهائي دوري السلة جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا