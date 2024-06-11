يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

سيغيب روبرت ليفاندوفسكي هداف المنتخب البولندي عن المباراة الافتتاحية للفريق في بطولة يورو 2024 ضد هولندا بسبب الإصابة.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة في مباراة تركيا الودية يوم الاثنين، قبل أيام قليلة من انطلاق يورو 2024.

وأفاد منتخب بولندا في بيان: "أصيب روبرت ليفاندوفسكي خلال لقاء تركيا في عضلة الفخذ، وسيغيب عن مباراة هولندا في الجولة الأولى من يورو 2024".

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وأضاف البيان "نحن نبذل قصارى جهدنا حتى يتمكن روبرت من لعب المباراة الثانية ضد النمسا".

بعد لقاء النمسا سيلعب المنتخب البولندي ضد نظيره الفرنسي في ختام مرحلة المجموعات.

وأكد ياتسيك جاروسزيفسكي طبيب المنتخب البولندي أن باول دافيدوفيتش وكارول سويديرسكي سيعودان إلى التدريبات خلال 3-4 أيام.

وتتمنى الجماهير البولندية عودة ليفاندوفسكي الذي سجل 82 هدفا خلال 149 مباراة دولية في المباريات الحاسمة بيورو 2024.

ويستعد مهاجم برشونة لخوض رابع بطولة قارية في مشواره.

روبرت ليفاندوفسكي يورو 2024 بولندا
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