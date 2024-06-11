سكاي: هوملز يشترط رحيل مدرب دورتموند لتجديد عقده

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن شرط ماتس هوملز للاستمرار مع بوروسيا دورتموند.

ماتس هاميلس النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وفقا لسكاي فإن هوملز يشترط رحيل المدرب إدين تيرزيتش للموافقة على الاستمرار مع الفريق.

وينتهي تعاقد صاحب الـ 35 عاما مع دورتموند بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وشارك هاملز مع دورتموند خلال الموسم الماضي في40 مباراة تحت قيادة تيرزيتش.

ووصل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر من ريال مدريد، بينما أنهى الدوري الألماني في المركز الخامس ولكنه تأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل بسبب اختيار خمسة أندية من ألمانيا للمشاركة في البطولة الموسم المقبل.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى إمكانية انتقال هوملز لميلان في الموسم الجديد والذي يسعى فيه الفريق الإيطالي لدعم خط دفاعه.

تيرزيتش صاحب الـ 41 عاما يتولى تدريب دورتموند منذ عام 2022 وكان قريبا من قيادة الفريق للتتويج بالدوري الألماني في الموسم قبل الماضي ولكن الفريق خسر بالجولة الأخيرة.