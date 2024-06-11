ساوثجيت: يورو 2024 فرصتي الأخيرة مع إنجلترا

أوضح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أن بطولة يورو 2024 قد تكون الفرصة الأخيرة له مع منتخب الأسود الثلاثة.

ساوثجيت خسر نهائي نسخة يورو 2020 بركلات الترجيح أمام إيطاليا، ولم يحقق أي إنجازات في كأس العالم 2018 و2022.

وقال ساوثجيت لصحيفة بيلد: "إذا لم نفز، ربما لن أكون مدربا لمنتخب إنجلترا بعد يورو 2024".

وأضاف "ربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة. أعتقد أن حوالي نصف المدربين يغادرون بعد البطولة، وهذه هي طبيعة كرة القدم على الصعيد الدولي".

وتابع "أدرب منتخب إنجلترا منذ ما يقرب من 8 سنوات، لا يمكنك أن تضع نفسك باستمرار أمام الجمهور وتقول (أريد المزيد من الفرص لو سمحتهم)، يفقد الناس ثقتهم في مرحلة ما".

وأتم مدرب إنجلترا "إذا أردنا أن نكون فريقا رائعا وأن أكون مدربا كبيرا، فيجب علينا تقديم أداء جيد في اللحظات الكبيرة".

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

وتقام البطولة في ألمانيا بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو.