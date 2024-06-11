ياسر حمد يقود دفاع فلسطين في مواجهة أستراليا

أعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أستراليا.

ويحل منتخب فلسطين ضيفا على أستراليا بعد قليل في الجولة السادسة من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا المشتركة.

وشهد التشكيل تواجد ياسر حمد لاعب الزمالك بعد أن جلس على دكة البدلاء في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: رامي حمادة.

الدفاع: ياسر حمد – ميلاد تيرميناني – محمد صالح – كاميلو سالدانا.

الوسط: محمد باسم – عميد محانجة – جوناثان كانتيلانا.

الهجوم: إسلام البطران - عمر فرج – موسى فيراوي.

ويغيب وسام أبو علي عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة خلال مواجهة لبنان.

وضمن منتخب فلسطين المشاركة في كأس آسيا والتأهل للدور المقبل من تصفيات كأس العالم 2026.