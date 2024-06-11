رغم اهتمام العديد من الفرق.. رومانو: سيسكو قرر البقاء في لايبزج

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 13:13

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو

قرر بينجامين سيسكو موهبة نادي لايبزج ومنتخب سلوفينا البقاء مع الفريق في الموسم المقبل وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.

رومانو أشار إلى أن سيسكو قرر البقاء وسيوقع على عقد جديد مع لايبزج بشروط مطورة.

ويرغب اللاعب في البقاء مع لايبزج ليطور من مستواه على غرار ما فعله إيرلنج هالاند مع بروسيا دورتموند.

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وسيتفق سيسكو في تعاقده الجديد مع سيسكو بشكل شفهي مع لايبزج على تركه يرحل في المستقبل إذا حصل على عروض جيدة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى رغبة العديد من الأندية الكبرى في أوروبا في ضم سيسكو من لايبزج خلال الصيف المقبل وأبرزها ميلان وأرسنال.

صاحب الـ 21 عاما انضم للايبزج في الموسم الماضي قادما من سالزبورج.

وشارك سيسكو خلال الموسم الماضي في 42 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع هدفين.

بينجامين سيسكو لايبزج
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