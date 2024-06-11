تقارير: تشيزني على بعد خطوات من الانضمام للنصر

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 13:10

كتب : FilGoal

تشيزني يحتفل بهدف يوفنتوس في تورينو

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي النصر السعودي اقترب من ضم البولندي فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن إدارة النصر توصلت لاتفاق مبدئي مع تشيزني من أجل ارتداء قميص العالمي لمدة موسمين.

وأضاف التقرير أن النصر أقنع الحارس البولندي بالانضمام للفريق مقابل راتب يقدرب بـ19 مليون يورو في الموسم.

أخبار متعلقة:
كلوزه يخوض تجربته التدريبية الأولى في ألمانيا بيلد: لاعب ليفركوزن يبلغ ناديه برغبته في الانتقال لبايرن منتخب هولندا يكشف بديل دي يونج في يورو 2024 الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024

وأفاد التقرير بأن إدارة النصر تستعد للتفاوض مع نظيرتها في البيانكونيري لحسم الصفقة.

ويمتد عقد البالغ من العمر 34 عاما مع يوفنتوس حتى صيف 2025.

بينما ذكر ألفريدو بيدولا الصحفي الإيطالي أن تشيزني على بعد خطوات قليلة من الانتقال للنصر.

وأوضح بيدولا أن كريستيانو رونالدو قائد النصر تحدث مع زميله السابق في يوفنتوس وطالبه بأن يفكر بجدية في خطوة الانضمام للعالمي.

ويلعب الحارس البولندي تشيزني مع السيدة العجوز منذ 2017.

ولعِب تشيزني 252 مباراة بقميص يوفنتوس وتوج معه بـ8 ألقاب.

تقارير عديدة أشارت إلى أن يوفنتوس أصبح على استعداد لبيع تشيزني في الصيف الحالي بعد اقترابه من التعاقد مع دي جريجوريو حارس مرمى مونزا.

كما سيبدأ النادي في التفاوض مع ماتيو بيرين لتمديد تعاقده.

وشارك تشيزني مع يوفنتوس خلال الموسم المنصرم في 35 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة وسكن مرماه 30 هدفا.

فويتشيك تشيزني النصر يوفنتوس
نرشح لكم
بيلد: لاعب ليفركوزن يبلغ ناديه برغبته في الانتقال لبايرن صحيفة اليوم: الأهلي بدأ مفاوضاته لضم أحمد حجازي تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي رومانو: النصر السعودي يدخل في مفاوضات لضم تشيزني بعد فشل الصفقة منذ عام.. سكاي: بالينيا يقترب من الانضمام لبايرن ماركا: ريال مدريد يعمل على التعاقد مع فيرتز القادسية يهدد مخطط الشباب لضم لاكازيت الصفقة الأولى لأبطال ألمانيا.. ليفركوزن يتعاقد مع مدافع رين
أخر الأخبار
تشكيل المنتخب الأولمبي - أسامة فيصل يقود الهجوم وثلاثي الزمالك أساسي أمام كوت ديفوار 3 دقيقة | منتخب مصر
مباراة سيتذكرها التاريخ بحضور إنفانتينو.. السودان يهزم جنوب السودان بافتتاح ملعب جوبا 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة ياسر حمد وغياب أبو علي.. أستراليا تفوز على فلسطين بخماسية 25 دقيقة | الوطن العربي
يورو 2024 – بلجيكا.. هل انتهى عصر إصدار المجلات؟ 30 دقيقة | ألمانيا 2024
استقالة كوبر من تدريب سوريا بعد الخسارة بخماسية أمام اليابان 37 دقيقة | آسيا
فيديو في الجول - معجزة كيم فيلفورت.. قصة مأساوية لصاحب هدف تتويج الدنمارك في يورو 92 43 دقيقة | ألمانيا 2024
يد - حارس منتخب مصر ينضم لهامبورج الألماني ساعة | كرة يد
فيرناندو توريس يتولى منصبا جديدا في أتليتكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل