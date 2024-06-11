كلوزه يخوض تجربته التدريبية الأولى في ألمانيا

أعلن نادي نورنبرج الألماني يوم الثلاثاء تعيين ميروسلاف كلوزه كمدير فني للفريق.

التجربة هي التجربة التدريبية الأولى لكلوزه داخل ألمانيا، بعدما درب رايندورف ألتاخ النمساوي.

بعدما عمل كمساعد لهانز فليك في تدريب منتخب ألمانيا، كما تولى تدريب ناشئي بايرن ميونيخ من قبل.

وقال كلوزه في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "التقاليد، والشغف، والعمل الصادق، والمشجعون العظماء.. كل هذه الأشياء أحبها في كرة القدم والتي أحبها مع نادي نورمبرج".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا "لهذه الأسباب وافقت على تدريب نورنبورج فورا".

كلوزه سيحل محل كريستيان فييل الذي تم تعيينه مدرباً جديداً لهيرتا برلين.

خلال موسمه الوحيد على رأس الفريق، قاد فييل نورنبرج إلى المركز الـ12 في دوري الدرجة الثانية الألماني.

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