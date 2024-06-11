كلوزه يخوض تجربته التدريبية الأولى في ألمانيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 12:21

كتب : FilGoal

ميروسلاف كلوزه

أعلن نادي نورنبرج الألماني يوم الثلاثاء تعيين ميروسلاف كلوزه كمدير فني للفريق.

التجربة هي التجربة التدريبية الأولى لكلوزه داخل ألمانيا، بعدما درب رايندورف ألتاخ النمساوي.

بعدما عمل كمساعد لهانز فليك في تدريب منتخب ألمانيا، كما تولى تدريب ناشئي بايرن ميونيخ من قبل.

أخبار متعلقة:
بيلد: لاعب ليفركوزن يبلغ ناديه برغبته في الانتقال لبايرن منتخب هولندا يكشف بديل دي يونج في يورو 2024 الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024 جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا

وقال كلوزه في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "التقاليد، والشغف، والعمل الصادق، والمشجعون العظماء.. كل هذه الأشياء أحبها في كرة القدم والتي أحبها مع نادي نورمبرج".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا "لهذه الأسباب وافقت على تدريب نورنبورج فورا".

كلوزه سيحل محل كريستيان فييل الذي تم تعيينه مدرباً جديداً لهيرتا برلين.

خلال موسمه الوحيد على رأس الفريق، قاد فييل نورنبرج إلى المركز الـ12 في دوري الدرجة الثانية الألماني.

ميروسلاف كلوزه نورنبرج
نرشح لكم
يورو 2024 – بلجيكا.. هل انتهى عصر إصدار المجلات؟ فيديو في الجول - معجزة كيم فيلفورت.. قصة مأساوية لصاحب هدف تتويج الدنمارك في يورو 92 فيرناندو توريس يتولى منصبا جديدا في أتليتكو مدريد إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا سكاي: هوملز يشترط رحيل مدرب دورتموند لتجديد عقده رغم اهتمام العديد من الفرق.. رومانو: سيسكو قرر البقاء في لايبزج مواعيد مباريات الثلاثاء 11 يونيو - مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار.. ونهائي دوري السلة جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا
أخر الأخبار
تشكيل المنتخب الأولمبي - أسامة فيصل يقود الهجوم وثلاثي الزمالك أساسي أمام كوت ديفوار 9 دقيقة | منتخب مصر
مباراة سيتذكرها التاريخ بحضور إنفانتينو.. السودان يهزم جنوب السودان بافتتاح ملعب جوبا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة ياسر حمد وغياب أبو علي.. أستراليا تفوز على فلسطين بخماسية 31 دقيقة | الوطن العربي
يورو 2024 – بلجيكا.. هل انتهى عصر إصدار المجلات؟ 35 دقيقة | ألمانيا 2024
استقالة كوبر من تدريب سوريا بعد الخسارة بخماسية أمام اليابان 42 دقيقة | آسيا
فيديو في الجول - معجزة كيم فيلفورت.. قصة مأساوية لصاحب هدف تتويج الدنمارك في يورو 92 49 دقيقة | ألمانيا 2024
يد - حارس منتخب مصر ينضم لهامبورج الألماني ساعة | كرة يد
فيرناندو توريس يتولى منصبا جديدا في أتليتكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل