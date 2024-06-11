مساعد جوميز: أنا مشجع زملكاوي حتى النهاية.. والمدرب من سيختار الصفقات الجديدة

شدد أندريه بيكي المدرب المساعد للزمالك على أنه أصبح مشجع زملكاوي حتى النهاية بعد تولي تدريب الفريق.

وقال بيكي في حوار مع قناة أون تايم سبورتس: "الشيء الوحيد الذي أستطيع أقوله عن شيكابالا هو إنه مؤسسة داخل النادي وقرار اعتزاله يعود إليه وإلى أهدافه ورغبته في اللعب وإذا أراد أن يلعب طوال الموسم فهذا الأمر يعود إلى نفسه واهتمامه بجسده، حاليا هو مصاب إصابة صعبة ويتعافى بشكل طيب ولكن هو لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم وليساعد اللاعبين به بصفته القائد ونحن سعداء بتواجده".

وواصل "كلاعب فتوح من أفضل ثلاثة لاعبين في مركزه بإفريقيا ومن أفضل اثنين في مصر، نحن نحبه كثيرا كشخص وكلاعب".

وأكمل "فخورون بتواجد الصفقات الجديدة في الزمالك لأنهم زادوا من مستوانا وعبد الله السعيد تنطبق عليه مقولة إن العمر مجرد رقم والمدرب يضرب به المثل دائما في كل المواضيع، يأتي مبكرا ولا يغضب أبدا في التدريب وجميعنا نحبه ولا أعتقد أن هناك أحد يستطيع قول أي شيء سيء عنه، وكل من في مصر يعرفون من هو ناصر ماهر، كان بحاجة فقط لبعض اللياقة البدنية في بدايت ونحن سعداء بالفريق الذي لدينا الآن".

وتابع "لدينا 17 مباراة مقبلة في الدوري والطريق لا يزال طويلا وإذا حققنا الفوز بها سنكون أبطال الدوري، على جماهير الزمالك أن تتحلى بالصبر وتدفع الفريق كما فعلوا في الكونفدرالية".

واستمر "لم أعرف تاريخ الزمالك كثيرا ولكن أسمع عنه منذ صغري وكانت المفاجأة بالنسبة لي عدم سماع شيء عنه خلال آخر عامين ولكنه سيظل فريقا كبيرا، وعندما أخبرني جوميز إننا سنذهب للزمالك أخبرته إنني لا أعرف ما حدث للفريق خلال آخر عامين ولكنه فريق كبير وكنت أشعر بالحماس لتدريبه".

وشدد "لاعبو الزمالك رائعون ولديهم رؤية في كل شيء ويقاتلون من أجل النادي حتى في الأوقات السيئة وكمدرب عام أنا فخور باللاعبين حتى مع وجود بعض المشكلات في الأشهر الأولى لكنهم كانوا يلعبون بمسؤولية".

وكشف "صفقات الموسم المقبل؟ الأمر يتعلق بقرار المدير الفني، ربما يكون هناك رؤية للإدارة ولكن المدير الفني هو المسؤول عن الفريق وعلى الإدارة أن تعرف ما يحتاجه المدير الفني تحديدا، والمدير الفني دائما ما يريد لاعبين جدد وجيدين واللاعب الجيد يجب أن يتوافق مع الطريقة التي يلعب بها الفريق وهذا هو المعيار الذي يجب أن يختار به اللاعب، ربما تتعاقد الإدارة مع 30 لاعب ثم تصبح هناك مشكلة للنادي لأن لديك ثلاثة فرق في فريق واحد، لذلك يجب أن يتم الحديث مع المدرب قبل التعاقد مع اللاعبين".

وأضاف "كنت أعرف الزمالك ولكن لم أعرف أن جماهيره بذلك الجنون، بعد دخولي للملعب في نهائي الكونفدرالية قلت يا إلهي لا يمكن أن نخسر اليوم وإلا لا أعرف ما قد يحدث لذلك كنت سعيدا جدا في تلك المباراة وأنا الآن مشجع زملكاوي حتى النهاية".