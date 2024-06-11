بيلد: لاعب ليفركوزن يبلغ ناديه برغبته في الانتقال لبايرن

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

جوناثان تا

ذكرت صحيفة بيلد أن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق شفهي مع جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن من أجل ضمه في الصيف.

ولا ينوي اللاعب تمديد عقده مع ليفركوزن إلى ما بعد 2025، وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن بايرن على استعداد لدفع حوالي 20 مليون يورو في الصفقة.

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بينما يريد ليفركوزن حاليا ضعف المبلغ، وهو ما لن يدفعه بايرن، وفقا لتقرير بيلد.

ويبدو أن بايرن ميونيخ سيبدأ في التعاقد مع أفضل لاعبي باير ليفركوزن ويأتي جوناثان تاه على رأس القائمة.

فالمدافع البالغ من العمر 28 عاما يظل في أعلى قائمة أولويات النادي البافاري لتدعيم خط الدفاع حسب بعض التقارير.

وذكرت التقارير أن في حالة رحيل تاه فإن واجهته المفضلة هي بايرن ميونيخ ويأتي بعد ذلك الدوري الإنجليزي.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

وتبلغ قيمة تاه حاليا 30 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت الشهير.

جوناثان تاه باير ليفركوزن بايرن ميونيخ
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