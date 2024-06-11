باستقبال من وزير الشباب والرياضية.. وصول بعثة منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان منتخب مصر قد واجه غينيا بيساو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

واستقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البعثة بمطار القاهرة فور عودتها.

وكان منتخب مصر قد فاز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف بالمباراة الأولى في فترة التوقف الدولي قبل السفر إلى غينيا بيساو.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو أقرب ملاحقيه.

وسيلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم بشهر مارس المقبل من عام 2025.