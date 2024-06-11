باستقبال من وزير الشباب والرياضية.. وصول بعثة منتخب مصر

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 10:53

كتب : FilGoal

وصول بعثة منتخب مصر لمطار القاهرة

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان منتخب مصر قد واجه غينيا بيساو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

واستقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البعثة بمطار القاهرة فور عودتها.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 11 يونيو - مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار.. ونهائي دوري السلة الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024 مجموعة مصر – تعادل في صالح الفراعنة بين بوركينا فاسو وسيراليون إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل

وكان منتخب مصر قد فاز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف بالمباراة الأولى في فترة التوقف الدولي قبل السفر إلى غينيا بيساو.

May be an image of 4 people, people playing basketball and text

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو أقرب ملاحقيه.

وسيلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم بشهر مارس المقبل من عام 2025.

منتخب مصر
نرشح لكم
إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل حسام حسن: المشككون يخافون من نجاح منتخب مصر.. ولنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل منتخب مصر يعلن طبيعة إصابة مصطفى محمد موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم - هدف صلاح يؤمن الصدارة لمنتخب مصر بتعادل مع غينيا بيساو يعادل تريزيجيه.. صلاح يتعادل لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو بهدفه الدولي الأول منذ يناير ضربة مبكرة لمنتخب مصر.. إصابة مصطفى محمد وخروجه أمام غينيا بيساو
أخر الأخبار
بيلد: لاعب ليفركوزن يبلغ ناديه برغبته في الانتقال لبايرن 19 دقيقة | ميركاتو
منتخب هولندا يكشف بديل دي يونج في يورو 2024 39 دقيقة | ألمانيا 2024
باستقبال من وزير الشباب والرياضية.. وصول بعثة منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات الثلاثاء 11 يونيو - مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار.. ونهائي دوري السلة ساعة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024 11 ساعة | ألمانيا 2024
مجموعة مصر – تعادل في صالح الفراعنة بين بوركينا فاسو وسيراليون 12 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 12 ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية: منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين أقوياء.. وهذا ما تغير في الشوط الثاني 12 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل