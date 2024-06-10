جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن حقيقة مفاوضات الأندية الأخرى من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب الفريق.

وقال المدير الفني الإسباني في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا كوبي: "هناك شائعات كثيرة في الصحافة حول برناردو سيلفا لكن لم يتصل بنا أحد حتى الآن".

وأضاف "لم نتلق أي مكالمات من برشلونة أو أي ناد آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "أنه لاعب رائع، وآمل أن يبقى معنا في مانشستر سيتي".

ولدى لاعب الوسط البرتغالي شرط جزائي يتيح له الرحيل خلال الصيف المقبل مقابل 50 مليون يورو.

ولعب سيلفا مع سيتي في الموسم المنقضي في 49 مباراة بجميع البطولات، وسجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى سيتي قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 50 مليون يورو.

وتبلغ القيمة السوقية لسيلفا حاليا حسب موقع ترانسفير ماركت 70 مليون يورو.