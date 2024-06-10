رومانو: مدافع ليفركوزن يفضل بايرن على الدوري الإنجليزي

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

جوناثان تا

يبدو أن بايرن ميونيخ سيبدأ في التعاقد مع أفضل لاعبي باير ليفركوزن ويأتي جوناثان تا على رأس القائمة.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع المدافع الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد رومانو أن المدافع البالغ من العمر 28 عاما يظل في أعلى قائمة أولويات النادي البافاري لتدعيم خط الدفاع.

أخبار متعلقة:
حسام حسن: المشككون يخافون من نجاح منتخب مصر.. ولنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو تصفيات كأس العالم - النسور في خطر.. نيجيريا تسقط أمام بنين ماركا: رغم التراجع عن الانسحاب.. ريال مدريد يعترض على حقوق بث كأس العالم للأندية المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل

وذكر رومانو أن في حالة رحيل تا فإن واجهته المفضلة هي بايرن ميونيخ ويأتي بعد ذلك الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يبدأ بايرن المفاوضات بشكل مباشر مع ليفركوزن في الفترة المقبلة حسب ما ذكره رومانو.

وحصل تا على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

وتبلغ قيمة تا حاليا 30 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت الشهير.

واشتهر بايرن منذ وقت طويل أنه يتمكن من التعاقد مع اللاعبين الجيدين الذين يظهرون في الدوري الألماني مع منافسه فكانت البداية مع ليفركوزن أيضا في مرورا بشالكة وفولفسبورج وبوروسيا دورتموند بفضل قوته الاقتصادية.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ باير ليفركوزن جوناثان تا
نرشح لكم
جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا ماركا: رغم التراجع عن الانسحاب.. ريال مدريد يعترض على حقوق بث كأس العالم للأندية ألفاريز يزيد الشكوك حول مستقبله مع مانشستر سيتي رومانو: يونايتد يبحث عن عروض لـ سانشو.. والمبلغ المطلوب لبيعه هل سيبقى في برشلونة؟ جوارديولا يكشف مصير كانسيلو يورو 2024 – منتخب جورجيا.. "لا نريد الذهاب إلى ألمانيا للتسوق أو السياحة" على الرغم من تصريحات أنشيلوتي.. ريال مدريد يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية حبس ثلاثة مشجعين بسبب العنصرية ضد فينيسيوس
أخر الأخبار
الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024 2 ساعة | ألمانيا 2024
مجموعة مصر – تعادل في صالح الفراعنة بين بوركينا فاسو وسيراليون 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية: منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين أقوياء.. وهذا ما تغير في الشوط الثاني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: مدافع ليفركوزن يفضل بايرن على الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت مجموعة مصر - بوركينا فاسو (2)-(2) سيراليون.. تعادل لصالح الفراعنة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: المشككون يخافون من نجاح منتخب مصر.. ولنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني