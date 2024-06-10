رومانو: مدافع ليفركوزن يفضل بايرن على الدوري الإنجليزي

يبدو أن بايرن ميونيخ سيبدأ في التعاقد مع أفضل لاعبي باير ليفركوزن ويأتي جوناثان تا على رأس القائمة.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع المدافع الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد رومانو أن المدافع البالغ من العمر 28 عاما يظل في أعلى قائمة أولويات النادي البافاري لتدعيم خط الدفاع.

وذكر رومانو أن في حالة رحيل تا فإن واجهته المفضلة هي بايرن ميونيخ ويأتي بعد ذلك الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يبدأ بايرن المفاوضات بشكل مباشر مع ليفركوزن في الفترة المقبلة حسب ما ذكره رومانو.

وحصل تا على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

وتبلغ قيمة تا حاليا 30 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت الشهير.

واشتهر بايرن منذ وقت طويل أنه يتمكن من التعاقد مع اللاعبين الجيدين الذين يظهرون في الدوري الألماني مع منافسه فكانت البداية مع ليفركوزن أيضا في مرورا بشالكة وفولفسبورج وبوروسيا دورتموند بفضل قوته الاقتصادية.