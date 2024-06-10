حسام حسن: المشككون يخافون من نجاح منتخب مصر.. ولنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو

أبدى حسام حسن مدرب منتخب مصر رضاه عن أداء الفريق رغم التعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق.

وقال حسام حسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "التراجع طبيعي فأنت تواجه منتخبا له حظوظ للعب كأس العالم ولديه محترفين. أنت لا تلعب ضد نفسك".

وأضاف "حاولنا التغيير مرة أخرى واستعدنا التفوق، وإن كنت تلعب مباراة ملاكمة مثلا مهما كنت بطل العالم ستتعرض للضغط في بعض الأوقات".

وأوضح "اليوم لنا ركلة جزاء وهدف غينيا بيساو أعتقد أن هناك مخالفة على المهاجم، ولكن لا أريد الحديث عن التحكيم".

وتابع "البعض ينتقدون لمجرد النقد ولكن لا نستمع للنقد الهدام. هم لم يشرحوا ما قمنا به ضد بوركينا فاسو من الأساس حتى الآن لنبدأ الحديث عن لقاء غينيا بيساو".

وأكمل "اليوم امتلكنا الكرة ونسبة الاستحواذ رغم اللعب خارج الأرض وضد فريق كامل من المحترفين أصحاب الأجسام القوية، منذ متى كان المنتخب يملك الاستحواذ خارج الأرض؟ على الناس أن تفهم أين كان المنتخب وأين أصبح، كم مرة وصلنا لكأس العالم؟ ومنذ متى لم نفز بأمم إفريقيا وماذا قدمنا بالنسخة الأخيرة"؟

وواصل "بين شوطي اللقاء كنت هادئا جدا مع اللاعبين ولم أنفعل تماما، لأنني كنت واثق بالعودة أولا ومستمتع بأداء الفريق أيضا سواء في الشوط الأول أو الثاني".

واختتم "سعيد بالأداء وسعيد باللاعبين، وأنا لا أستمع لأي أحد، ورسالتي لأي شخص يشكك هي أنه يخاف من نجاح المنتخب".

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم ماما بالدي لغينيا بيساو، وتعادل صلاح لمصر.

الفراعنة استمروا على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

أما غينيا بيساو فأتت في المركز الثاني برصيد 6 نقاط مؤقتا، انتظارا لمباراة بوركينا فاسو مع سيراليون ولكل منهما 4 نقاط.

منافسات تصفيات كأس العالم تتوقف من الآن وإلى مارس 2025، حيث تستأنف من جديد بالجولة الخامسة.

ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك عام 2026.