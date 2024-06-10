منتخب مصر يعلن طبيعة إصابة مصطفى محمد

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 21:23

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - غينيا بيساو - مصطفى محمد

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر طبيعة إصابة مصطفى محمد مهاجم الفراعنة التي تعرض لها أمام غينيا بيساو.

مصطفى محمد

النادي : نانت

مصر

وتعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وخرج مصطفى محمد في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه أحمد أمين لاعب إنبي.

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وأكد أبو العلا أن إصابة مصطفى محمد في أربطة الركبة، وأن اللاعب سيخضع لأشعة غدا الثلاثاء فور العودة إلى القاهرة.

وحقق منتخب مصر التعادل بعدما فاز في 3 مباريات متتالية في التصفيات على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

منتخب مصر رفع رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى، ووصل منتخب غينيا بيساو إلى النقطة 6 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الفراعنة.

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