موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر - غينيا بيساو

تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل ماما بالدي هدف تقدم غينيا بيساو، بينما تعادل محمد صلاح لمنتخب مصر.

الفراعنة استمروا على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

أما غينيا بيساو فأتت في المركز الثاني برصيد 6 نقاط مؤقتا، انتظارا لمباراة بوركينا فاسو مع سيراليون ولكل منهما 4 نقاط.

منافسات تصفيات كأس العالم تتوقف من الآن وإلى مارس 2025، حيث تستأنف من جديد بالجولة الخامسة.

ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك عام 2026.

موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا في الجولة الخامسة والأخيرة للدور الأول من التصفيات.

وتقام المباراة في 17 مارس 2025 كموعد مبدئي، في ضيافة إثيوبيا.

ثم في الجولة السادسة يلعب منتخب مصر في القاهرة أمام سيراليون في الجولة السادسة.

وفازت مصر على جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو حتى الآن، وتعادلت مع غينيا بيساو.

وقبل العودة لتصفيات المونديال، ستخوض مصر تصفيات كأس أمم إفريقيا في توقف سبتمبر الدولي المقبل.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم
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