تصفيات كأس العالم - هدف صلاح يؤمن الصدارة لمنتخب مصر بتعادل مع غينيا بيساو

قاد محمد صلاح منتخب مصر لتحقيق التعادل مع غينيا بيساو بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وحقق منتخب مصر التعادل بعدما فاز في 3 مباريات متتالية في التصفيات على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

منتخب مصر رفع رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى، ووصل منتخب غينيا بيساو إلى النقطة 6 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الفراعنة.

وسجل هدف منتخب مصر في المباراة محمد صلاح في الشوط الثاني.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط مبكر في محاولة للتسجيل ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وسقط مصطفى محمد في الدقيقة 10 على الأرض بعد التحام مع أحد لاعبي غينيا بيساو قبل أن يتلقى العلاج ويقوم ويكمل المباراة.

وضغط مصطفى بقوة على الحارس في محاولة لقطع الكرة منه قبل أن يصطدم معه ويسقط مصابا مرة أخرى ثم قام وأكمل اللعب.

قبل أن يسقط مصطفى للمرة الثالثة وبعدها غادر الملعب وشارك بدلا منه أحمد أمين مهاجم إنبي في الدقيقة 17.

وحصل عمر كمال على إنذار للاعتراض على الحكم وهو على مقاعد البدلاء. ثم حصل أحمد أمين على إنذار بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي غينيا بيساو.

وفي الدقيقة 43 سجل منتخب غينيا بيساو هدف التقدم عن طريق ماما بالدي الذي استغل خطأ دفاع منتخب مصر في إبعاد الكرة.

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منتخب غينيا بيساو يفتتح التسجيل في المباراة ⚽️



مصر 0 × 1 غينيا بيساو



⁦ #SSC ⁩ | ⁦ #WCQ pic.twitter.com/36Vr1eAJDa — SSC (@ssc_sports) June 10, 2024

لينتهي الشوط الأول بتقدم غينيا بيساو بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني شارك إمام عاشور بدلا من محمد هاني وعاد المنتخب للعب بثلاثي دفاعي وانتقل زيزو للناحية اليمنى وتريزيجيه للناحية اليسرى.

وسدد إمام عاشور كرة بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة في فرصة خطيرة للفراعنة.

واستحوذ منتخب مصر على الكرة وضغط بقوة من أجل محاولة التعادل.

وبالفعل نجح منتخب مصر في إحراز التعادل في الدقيقة 70 عن طريق محمد صلاح.

وجاء الهدف بعدما توغل صلاح من ناحية اليمين ومر من الدفاع بطريقته المعتادة وسدد الكرة في الزاوية اليمنى لحارس المرمى الذي لم يستطع التصدي لها.

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وشارك إبراهيم عادل بدلا من تريزيجيه في الدقيقة 77 وتحول محمد حمدي للعب في الناحية اليسرى وعاد حمدي فتحي للمشاركة بجانب عبد المنعم وربيعة في خط الدفاع.

وطالب لاعبو منتخب مصر بالحصول على ركلة جزاء بعد عرضية زيزو التي اصطدمت في يد مدافع غينيا بيساو لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب مع انفعال شديد من حسام حسن على الخط.

وقبل النهاية شارك ناصر ماهر بدلا من أحمد أمين الذي دخل المباراة في الشوط الأول، في آخر تبديلات حسام حسن.

فرصة الفوز تضيع

وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل هدف الفوز لمنتخب مصر بعد انطلاقة من ناصر ماهر وتمريرة وصلت له قبل أن يسددها في الدفاع.

بعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب.