يعادل تريزيجيه.. صلاح يتعادل لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو بهدفه الدولي الأول منذ يناير

سجل محمد صلاح نجم منتخب مصر هدف التعادل أمام غينيا بيساو في رابع جولات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

الهدف الذي أتى في الدقيقة 70، هو خامس أهداف صلاح في التصفيات حتى الآن.

وبذلك يتساوى صلاح مع تريزيجيه في صدارة هدافي مصر خلال التصفيات.

وكان صلاح قد سجل أهدافه الأربعة السابقة في مباراة واحدة ضد جيبوتي، وانتهت بفوز مصر 6-0.

ويعود آخر هدف دولي لنجم ليفربول إلى يناير الماضي، حين سجل أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

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