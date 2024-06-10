ألفاريز يزيد الشكوك حول مستقبله مع مانشستر سيتي

أزاد جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي الشكوك حول مستقبله مع النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال اللاعب الأرجنتيني لشبكة ESPN: "أندية تريد التعاقد معي؟ أنا هادئ وأشعر بالراحة والسعادة في مانشستر سيتي، لكن سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة".

وتلقى ألفاريز العديد من العروض للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولا يلعب المهاجم الأرجنتيني بشكل أساسي مع فريقه بسبب وجود إيرلينج هالاند.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس من قبل أن مانشستر سيتي لن يوافق على أي عروض إعارة للمهاجم الأرجنتيني.

وكشف التقرير ذاته أن ألفاريز يريد اللعب أكثر بشكل أساسي ووكيل أعمال اللاعب أخبر النادي الإنجليزي بذلك.

وأوضح أن رغبة مانشستر سيتي تستمر في الإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وذكر أن باريس سان جيرمان قد تحدث مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية.

ويرغب النادي الفرنسي في تعويض رحيل مهاجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

ولعب ألفاريز 54 مباراة مع سيتي الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 19 هدفا وصنع 13 آخرين.