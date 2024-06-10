ضربة مبكرة لمنتخب مصر.. إصابة مصطفى محمد وخروجه أمام غينيا بيساو

خرج مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر مصابا خلال مباراة الفراعنة ضد غينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وسقط مصطفى محمد 3 مرات على أرض الملعب، وفي أول مرتين تمكن من الاستمرار بعد تلقيه العلاج.

وخرج مصطفى أخيرا في الدقيقة 17 بعد تأكد عدم قدرته على استكمال المباراة.

وحل أحمد أمين قفة مهاجم إنبي بدلا منه.

وهذه مشاركة قفة الدولية الثانية في مسيرته، بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة للمباراة الماضية أمام غينيا بيساو.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.