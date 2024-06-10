رومانو: يونايتد يبحث عن عروض لـ سانشو.. والمبلغ المطلوب لبيعه

يبحث نادي مانشستر يونايتد عن عروض من أجل بيع جادون سانشو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقضى الجناح الإنجليزي فترة إعارة في بوروسيا دورتموند لمدة 6 أشهر في الموسم المنقضي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبوترس أن يونايتد لا يعتمد فقط على خيار ورغبة النادي الألماني في شراء اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بل أيضا على أندية في بلاد أخرى.

وأكد رومانو أن يونايتد يطلب 40 مليون جنيه استرليني بشكل مبدئي لبيعه.

وأعرب سيباستيان كيل المدير الرياضي لـ بوروسيا دورتموند في وقت سابق عن رغبة ناديه في بقاء سانشو رفقة الفريق الموسم المقبل.

وقال كيل لقناة "فيلت" الألمانية من قبل: "سنحاول عمل كل شيء من أجل بقاء سانشو معنا".

وأضاف "مانشستر يونايتد يرى مدى جودة لعبه في الوقت الحالي".

وأتم "ربما يريد مانشستر يونايتد بيعه أيضا من أجل الربح أو إعادته مرة أخرى، سنرى ما سيحدث".

ولم يمر سانشو بفترة جيدة في يونايتد ودخل في خلافات مع إريك تين هاج المدير الفني للفريق بعدما قال علنا بإن سانشو لا يتدرب بصورة جيدة مما أغضبه كثيرا.

وطلب سانشو العودة إلى دورتموند في يناير الماضي ومنذ ذلك الوقت لعب بطريقة جيدة للغاية خاصة في المباراة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.