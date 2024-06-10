رومانو: يونايتد يبحث عن عروض لـ سانشو.. والمبلغ المطلوب لبيعه

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان

يبحث نادي مانشستر يونايتد عن عروض من أجل بيع جادون سانشو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقضى الجناح الإنجليزي فترة إعارة في بوروسيا دورتموند لمدة 6 أشهر في الموسم المنقضي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبوترس أن يونايتد لا يعتمد فقط على خيار ورغبة النادي الألماني في شراء اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بل أيضا على أندية في بلاد أخرى.

أخبار متعلقة:
القادسية السعودي يعلن التعاقد مع حارس بلجيكا في يورو 2024 تشكيل غينيا بيساو - ظهير فاركو ومهاجم ليون في مواجهة منتخب مصر تشكيل منتخب مصر – تغيير وحيد من حسام حسن.. عودة حمدي للدفاع أمام غينيا بيساو تصفيات كأس العالم – لصالح تونس.. فوز غينيا الاستوائية ضد مالاوي وانتصار بتسوانا على الصومال

وأكد رومانو أن يونايتد يطلب 40 مليون جنيه استرليني بشكل مبدئي لبيعه.

وأعرب سيباستيان كيل المدير الرياضي لـ بوروسيا دورتموند في وقت سابق عن رغبة ناديه في بقاء سانشو رفقة الفريق الموسم المقبل.

وقال كيل لقناة "فيلت" الألمانية من قبل: "سنحاول عمل كل شيء من أجل بقاء سانشو معنا".

وأضاف "مانشستر يونايتد يرى مدى جودة لعبه في الوقت الحالي".

وأتم "ربما يريد مانشستر يونايتد بيعه أيضا من أجل الربح أو إعادته مرة أخرى، سنرى ما سيحدث".

ولم يمر سانشو بفترة جيدة في يونايتد ودخل في خلافات مع إريك تين هاج المدير الفني للفريق بعدما قال علنا بإن سانشو لا يتدرب بصورة جيدة مما أغضبه كثيرا.

وطلب سانشو العودة إلى دورتموند في يناير الماضي ومنذ ذلك الوقت لعب بطريقة جيدة للغاية خاصة في المباراة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي جادون سانشو بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا رومانو: مدافع ليفركوزن يفضل بايرن على الدوري الإنجليزي ماركا: رغم التراجع عن الانسحاب.. ريال مدريد يعترض على حقوق بث كأس العالم للأندية ألفاريز يزيد الشكوك حول مستقبله مع مانشستر سيتي هل سيبقى في برشلونة؟ جوارديولا يكشف مصير كانسيلو يورو 2024 – منتخب جورجيا.. "لا نريد الذهاب إلى ألمانيا للتسوق أو السياحة" على الرغم من تصريحات أنشيلوتي.. ريال مدريد يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية حبس ثلاثة مشجعين بسبب العنصرية ضد فينيسيوس
أخر الأخبار
الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024 2 ساعة | ألمانيا 2024
مجموعة مصر – تعادل في صالح الفراعنة بين بوركينا فاسو وسيراليون 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية: منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين أقوياء.. وهذا ما تغير في الشوط الثاني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: مدافع ليفركوزن يفضل بايرن على الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت مجموعة مصر - بوركينا فاسو (2)-(2) سيراليون.. تعادل لصالح الفراعنة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: المشككون يخافون من نجاح منتخب مصر.. ولنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني