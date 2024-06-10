القادسية السعودي يعلن التعاقد مع حارس بلجيكا في يورو 2024

أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد مع كوين كاستيلس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قادما من فولفسبورج.

كوين كاستيلس النادي : فولفسبورج القادسية

وانتقل كاستيلس إلى القادسية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فولفسبورج الألماني بعد الموسم المنقضي.

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 31 عاما إلى 2027 رفقة الفريق السعودي.

وتمكن القادسية من الصعود إلى دوري المحترفين السعودي بعد صدارة الدرجة الأولى برصيد 73 نقطة.

وصعد فريق العروبة والخلود رفقة القادسية للموسم المقبل.

وانضم كاستيلس إلى قائمة بلجيكا التي تستعد لخوض بطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا.

ويتبادل كاستيلس مع ماتز سيلس المكان الأساسي في تشكيل المدرب دومينيكو تيديسكو.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة بجانب كل من سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.