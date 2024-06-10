انتهت تصفيات كأس العالم – غينيا بيساو (1)-(1) مصر.. تعادل الفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا بيساو ضد منتخب مصر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل

ق 90: نزول ناصر ماهر بدلا من أحمد أمين

ق 78: خروج تريزيجيه ونزول إبراهيم عادل

ق 70: جووووووول صلاح والتعادل

ق 64: فرصة خطيرة تضيع من صلاح بعد عرضية زيزو المرتدة من الدفاع

ق 60: ضغط قوي من الفراعنة

ق 57: تسديدة بالقدم اليسرى من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة

نزول إمام عاشور بدلا من محمد هاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم غينيا بيساو

ق 43: هدف أول لأصحاب الأرض

ق 35: إنذار لـ أحمد أمين بعد فرصة خطيرة على الشناوي

ق 27: إنذار لعمر كمال وهو على مقاعد البدلاء

ق 26: سقوط عبد المنعم مصابا

ق 17: نزول أحمد أمين بدلا من مصطفى محمد

ق 15: سقوط مصطفى للمرة الثالثة

ق 12: مصطفى يحاول خطف الكرة من الحارس ويسقط من جديد

ق 10: سقوط مصطفى محمد

ق 5: ضغط مبكر من مصر

انطلاق المباراة