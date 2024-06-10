تشكيل منتخب مصر – تغيير وحيد من حسام حسن.. عودة حمدي للدفاع أمام غينيا بيساو

أجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تبديل وحيد على تشكيل الفراعنة في مواجهة غينيا بيساو.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودفع حسام حسن بالظهير الأيسر محمد حمدي بدلا من إمام عاشور ويعود المنتخب للعب برباعي دفاع.

وغاب حمدي عن المباراة السابقة ضد بوركينا فاسو بسبب الإيقاف لطرده في آخر مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية السابقة في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد حمدي

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – محمد عواد – ياسر إبراهيم – عمر كمال – أكرم توفيق – أحمد نبيل "كوكا" – ناصر ماهر – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – أحمد أمين – إمام عاشور – محمد شريف

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.