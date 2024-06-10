استدعاء حارس مانشستر يونايتد للجهاز الفني لإنجلترا في اليورو

أعلن منتخب إنجلترا استدعاء توم هيتون حارس مرمى مانشستر يونايتد للمشاركة في يورو 2024.

توم هيتون النادي : مانشستر يونايتد إنجلترا

هيتون لن يتواجد في القائمة كلاعب ولكنه سيتواجد بالجهاز الفني المساعد لجاريث ساوثجيت كمدرب حراس مرمى.

صاحب الـ 38 عاما لم يعلن اعتزال كرة القدم حتى الآن وتم إضافته لقائمة الموسم الجديد برفقة مانشستر يونايتد.

ويتواجد هيتون مع مانشستر يونايتد منذ عام 2021 بعد انضمامه قادما من أستون فيلا.

ولم يشارك حارس المرمى الإنجليزي في أي مباراة بالموسم المنقضي مع مانشستر يونايتد.

وسيكون هيتون مدربا لكل من جوردان بيكفورد وآرون رامسديل وجيمس ترافورد الذين تم اختيارهم للقائمة.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بجانب كل من صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

وسيبدأ منتخب إنجلترا مبارياته في اليورو بمواجهة صربيا يوم الأحد 16 يونيو.