على الرغم من تصريحات أنشيلوتي.. ريال مدريد يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية

أعلن نادي ريال مدريد مشاركته في كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة بشكل طبيعي.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق قد أعلن عدم مشاركة النادي لضعف المقابل المادي والبالغة 20 مليون يورو فقط.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

"يعلن نادي ريال مدريد لم يشكك أي وقت من الأوقات بمشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في موسم 2024/2025 المقبل. لذلك، سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد".

وقال أنشيلوتي عبر صحيفة إل جيورنال الإيطالية في وقت سابق من صباح اليوم: "اللاعبون والأندية لن يشاركوا في كأس العالم للأندية بشكله الجديد، مباراة ريال مدريد الواحدة تساوي 20 مليون يورو وفيفا يريد أن يعطينا ذلك القدر في البطولة بأكملها، ومثلنا العديد من الأندية سترفض المشاركة".

وكتب أنشيلوتي بيان توضيحي لتصريحاته قائلا: "في حواري مع صحيفة إل جيورنال، كلماتي حول كأس العالم للأندية لم تفهم بالشكل الذي قصدته، لا يوجد في نيتي رفض فرصة لعب بطولة أعتبرها ستكون عظيمة للمواصلة في القتال للفوز بالألقاب الكبيرة مع ريال مدريد".

ومن المفترض أن تقام كأس العالم للأندية في عام 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية عقب نهاية الموسم المقبل بنظام جديد وبمشاركة 32 فريقا.

وضمن ريال مدريد المشاركة في البطولة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال نسختين بآخر 5 سنوات.