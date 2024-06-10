حبس ثلاثة مشجعين بسبب العنصرية ضد فينيسيوس

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد فالنسيا

أعلن نادي ريال مدريد قرارات المحكمة بشأن 3 متهمين في قضية العنصرية ضد فينيسيوس جونيور.

الواقعة التي حدثت خلال شهر مايو من عام 2023 احتاجت أكثر من عام لاتخاذ القرار النهائي.

وقررت محكمة فالنسيا حبس 3 شباب من جماهير فالنسيا بالسجن لمدة 8 أشهر مع منعهم من دخول الملاعب لمدة عامين.

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المحكمة وجدت أن الثلاثة مشجعين قد وجدوا مذنبين بالعنصرية ضد فينيسيوس.

واعترف الثلاثة مشجعين بالذنب وقدموا رسالة اعتذار لفينيسيوس على ما اتركبوه.

المباراة كانت بالموسم قبل الماضي وشهدت فوز فالنسيا وطرد فينيسيوس بعد اشتباكه مع لاعب من فالنسيا وتعرض لهتافات وإشارات عنصرية.

اللاعب كان قد وجد دعما كبيرا من لاعبي كرة القدم بعد المباراة وشارك في الموسم الماضي ضد فالنسيا من جديد على ملعب ميستايا بشكل طبيعي.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد فالنسيا
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