اسكواش - مصطفى عسل يصعد للمركز الثاني عالميا.. ونور الطيب تتقدم ثلاثة مراكز
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 15:34
كتب : FilGoal
صعد مصطفى عسل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.
وكان مصطفى عسل قد توج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه.
بينما تقدمت نور الطيب لاعبة وادي دجلة ثلاثة مراكز لتصبح في المركز الرابع عالميا بعد أدائها خلال الفترة الأخيرة.
وحققت نور الطيب أفضل مركز لها في التصنيف العالمي منذ 2021.
وأصدر اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش التصنيف الأسبوعي عقب ختام منافسات بريطانيا المفتوحة.
وجاء تصنيف المصريين بمنافسات الرجال كالآتي:
1- علي فرج
2- مصطفى عسل
5- مازن هشام
6- كريم عبد الجواد
8- طارق مؤمن
أما السيدات فكالآتي:
1- نور الشربيني
2- نوران جوهر
3- هانيا الحمامي
4- نور الطيب
9- روان العربي
وتوج الثنائي المصري مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة.
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