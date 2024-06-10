جوارديولا: باب تدريب برشلونة في المستقبل مغلق.. وما حدث لـ تشافي لم يكن بسببي

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 14:06

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن الباب قد أغلق بشكل نهائي لتدريب برشلونة في المستقبل.

وقال جوارديولا في مؤتمر Legends trophy:" أنا في مانشستر ولست في برشلونة ولذلك فإن ما حدث مع تشافي لم يكن بسبب، لقد كنت بعيدا عن النادي لسنوات".

وتابع "لم أقابل هانزي فليك بشكل شخصي ولكننا رأينا بعضنا البعض مرتين في مانشستر، ما قدمه مع بايرن كان استثنائيا ويجب أن نعطيه الدعم الكامل في برشلونة".

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وعن سؤاله عن إمكانية العودة لتدريب برشلونة في المستقبل قال: "الباب مغلق".

وقاد جوارديولا برشلونة خلال الفترة ما بين 2008 حتى 2012.

وتوج جوارديولا مع برشلونة بالسداسية التاريخية بعد أن حقق جميع البطولات الموسم.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي برشلونة
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