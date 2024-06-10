أحمد عادل عبد المنعم يكشف كواليس جلسته للانتقال إلى الزمالك.. وسبب عدم إتمام الصفقة

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 13:53

كتب : FilGoal

أحمد عادل عبد المنعم

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي عن كواليس جلسته السابقة مع مسؤولي الزمالك للانتقال إلى القلعة البيضاء.

وأوضح عبد المنعم إنه لم يرتاح وكان القرار صعبا لذلك لم تتم الصفقة.

وقال أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "إذا استمر مارتن يول كنت سأذهب لنقطة بعيدة مع الأهلي وكنت أسير معه بشكل جيد".

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وكشف "بالتأكيد جمهور الأهلي صنع الفارق معي، (اللي مالوش خير في أهله ملوش خير في حد) وهذا النادي اعتبره أهلي لأنني تربيت فيه".

وتابع عبد المنعم "عقدت جلسة مع أحمد مرتضى بعد رحيلي من الأهلي لكن لم أرتاح لأن القرار كان صعبا".

وشدد "تعلقي بالأهلي كان قويا وشعرت إنه من الصعب أن أخون المكان الذي تربيت فيه وتلك كانت قناعاتي".

وأضاف حارس مرمى الإسماعيلي "أحمد ناجي أول من ساعدني وصعدني إلى الفريق الأول وكان داعما لي بشكل كبير".

واختتم عبد المنعم تصريحاته "حسام البدري كان يعاملني بشكل جيد جدا، لكن لم يكن هناك قناعة فنية وخرجت من حساباته".

وخاض أحمد عبد المنعم 20 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم واستقبل 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه أربع مرات.

وانضم عبد المنعم إلى الإسماعيلي في صيف 2021 وحتى الآن ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2026.

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