بحضور أرسن فينجر.. الاتحاد التونسي ينظم دورة تدريب للحصول على رخصة CAF pro
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 13:11
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقامة دورة تدريبية للمدربين بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.
الدورة ستمكن المدربين من الحصول على رخصة CAF pro.
الدورة هي السادسة التي ينظمها الاتحاد التونسي للمدربين.
وأشار الاتحاد التونسي إلى أن أرسين فينجر مدرب أرسنال الأسبق سيكون ضمن المتواجدين في الدورة.
ويهدف الاتحاد التونسي لاخطلات مدربينه مع الأسماء العالمية وأصحاب الخبرة الكبيرة في كرة القدم.
ويشغل فينجر حاليا منصب مدير التتطوير في التحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وسيقدم فينجر محاضرته غدا الثلاثاء للمدربين التونسيين.
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