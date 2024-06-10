بحضور أرسن فينجر.. الاتحاد التونسي ينظم دورة تدريب للحصول على رخصة CAF pro

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 13:11

كتب : FilGoal

أرسين فينجر - نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقامة دورة تدريبية للمدربين بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

الدورة ستمكن المدربين من الحصول على رخصة CAF pro.

الدورة هي السادسة التي ينظمها الاتحاد التونسي للمدربين.

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وأشار الاتحاد التونسي إلى أن أرسين فينجر مدرب أرسنال الأسبق سيكون ضمن المتواجدين في الدورة.

ويهدف الاتحاد التونسي لاخطلات مدربينه مع الأسماء العالمية وأصحاب الخبرة الكبيرة في كرة القدم.

ويشغل فينجر حاليا منصب مدير التتطوير في التحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيقدم فينجر محاضرته غدا الثلاثاء للمدربين التونسيين.

تونس أرسين فينجر
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